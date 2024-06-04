أخبار سيئة لإسرائيل.. مؤشرات على "تغيّر صادم" في بريطانيا

وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في بريطانيا عام 2019، فاز حزب العمال بـ 222 مقعدًا فقط، أي أنه من المرتقب أن يحقق في الانتخابات القادمة فوزاً يعادل ضعف عدد المقاعد تقريبًا، وتلك هي الأغلبية الأكبر التي شهدتها البلاد خلال المئة عام الماضية، والعدد الأكبر من المقاعد فاز بها حزب العمال على الإطلاق.

أما بالنسبة لحزب المحافظين، الذي من المتوقع أن يفوز بـ 140 مقعدًا فقط، فإن ذلك يشكل انخفاضًا قدره 232 مقعدا، مقارنة بـ 372 مقعدا يملكها حاليا، وهذا هو أقل عدد من المقاعد لحزب المحافظين منذ عام 1906، وهذا بالطبع حدث سيغير الخريطة السياسية في بريطانيا بالكامل.

وقالت "معاريف" إنه إذا صحت التوقعات فإن الشخص الذي من المتوقع أن يقود بريطانيا اعتبارا من الشهر المُقبل هو زعيم حزب العمال، كير ستارمر، وهو رجل قانون، كرس الكثير من حياته المهنية للنضال من أجل حقوق الإنسان، ودخل الساحة السياسية في المملكة المتحدة عام 2015 وانتخب زعيمًا لحزب العمال عام 2020.

وقالت الصحيفة إن موقف ستارمر تجاه اليهود وإسرائيل هو موقف متعاطف، كما أن زوجته، فيكتوريا ألكسندر، يهودية، بالإضافة إلى ذلك يقوم الزوجان بتربية طفليهما كيهود، وللزوجين أيضًا أقارب في إسرائيل.

ولكن "معاريف" ذكرت أن موقف ستارمر تجاه حرب "السيوف الحديدية" المُندلعة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، تغير بمرور الوقت، ففي بداية الحرب وحتى شهر فبراير/شباط، أيد ستارمر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وصد الأصوات داخل حزبه التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، لكنه في فبراير/شباط، حدث تغيير في موقفه عندما قال إن "القتال يجب أن يتوقف الآن"، ومنذ ذلك الحين يدعو ستارمر إلى وقف إطلاق النار في غزة.