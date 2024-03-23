5 سيناريوهات للانتشار الفرنسي في أوكرانيا

وستمثل هذه المصانع، التي تنتج معدات ذات قيمة عالية جدًّا، هدفًا رئيسًا للجيش الروسي. وأكد المصدر العسكري أن "نتائج عملية الزرع لن تؤتي ثمارها إلا بعد عدة أشهر".

وبالتالي فإن المصانع في دولة مجاورة، ولكنها عضو في حلف شمال الأطلسي، من الممكن أن تكون أكثر كفاءة، ومن المؤكد أن "الضربة السياسية" ستكون أقل.

السيناريو الثاني: إزالة الألغام وتدريب وتشغيل معدات معينة

جاء ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في تصريحات لقناة "إر.إم.سي" الفرنسية، إن باريس تدرس إزالة الألغام وتدريب الجنود الأوكرانيين على أراضيهم".

كما يتم بالفعل تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا وبولندا على يد الجيش الفرنسي، وسيكونون على أرضهم.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن مصدر عسكري قوله: "إنه أمر ممكن من الناحية الفنية، لكن علينا أن نتساءل عما إذا كان هذا التدريب سيسرع من انخفاض سقوط عدد القتلى من الجانب الأوكراني؟

السيناريو الثالث: حماية أوديسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 21 فبراير/شباط في قصر الإليزيه وفقًا لصحيفة "لوموند": "على أي حال، في العام المقبل، سأضطر إلى إرسال رجال إلى أوديسا".

وأوضحت صحيفة "لوكانارد أونشيني"، أن ماكرون يخشى ارتفاع أسعار الحبوب وامتداد الصراع نحو مولدوفا في حالة الغزو الروسي لميناء أوديسا.

وشكلت موانئ أوديسا الثلاثة 64.8% من إجمالي الصادرات و67% من الواردات الأوكرانية في عام 2019، مرت عبره 91.4 مليون طن من البضائع، بالإضافة إلى ذلك، فهي تسمح بتصدير الحبوب الضرورية لتجنب المجاعة العالمية.

السيناريو الرابع: إقامة منطقة حماية

في هذا السيناريو، ستذهب فرنسا لإغاثة الجنود الأوكرانيين في المناطق المحررة، مثل الحدود البيلاروسية أو خيرسون أو خاركيف، وهذا من شأنه أن يرسل إشارة إلى الروس لإثنائهم عن المضي قدمًا.

من جهته، قال العقيد السابق في الجيش الفرنسي، ميشيل جويا، "إن عملية توفير ملاذ آمن في قلب أوكرانيا هي حاليًّا حلم بعيد المنال".

وأضاف: "سيتم نشر القوات تحت السلطة الأوكرانية لضمان مهمة حماية المنطقة. وفي هذه الحالة، يجب أيضًا إعلان منطقة حظر الطيران".