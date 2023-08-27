قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

نقلت وسائل إعلام أمريكية، السبت، عن رئيسة بلدية مدينة "جاكسونفيل" بولاية فلوريدا، دونا ديجان، قولها إن إطلاق نار أدى إلى سقوط "عدد من القتلى".

وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن 4 قتلى على الأقل لقوا حتفهم في إطلاق نار داخل متجر.

وأكد الإعلام المحلي نقلا عن رئيسة بلدية "جاكسونفيل" بفلوريدا أن هناك "عددًا من القتلى" إثر حادث إطلاق نار في متجر، مشيرة إلى أن هناك تواجدا مكثفا للشرطة على طريق "كينغز" شمال غرب المدينة.

وقالت رئيسة البلدية، دونا ديجان، إن رجلا تحصن في أحد متاجر (دولار جنرال) على طريق كينغز.

ووصفت جوكوبي بيتمان، وهي من أعضاء مجلس مدينة "جاكسونفيل"، الواقعة بأنها مأساة، وقالت إنها تعتقد أن المشتبه به قُتل.