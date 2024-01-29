فريدمان: إدارة بايدن تكبل أيدي إسرائيل في حربها على حماس

شن السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ديفيد فريدمان، هجومًا لاذعًا ضد إدارة الرئيس جو بايدن، واتهمه بـ "تكبيل أيدي إسرائيل"، حسبما جاء في حديث بثته قناة "الأخبار 12" العبرية، اليوم الإثنين.

وذكرت القناة عبر موقعها الإلكتروني أنه في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التقدم لنيل ترشيح الحزب الجمهوري وربما صوب البيت الأبيض من جديد، شن فريدمان، والذي عمل سفيرًا في إسرائيل إبان ولاية ترامب، هجومًا لاذعًا على الإدارة الديمقراطية، وقال إن بايدن "يكبل أيدي إسرائيل، في حربها على حماس".

وقالت القناة، إن فريدمان كان قد أعرب عن تضمانه الكامل مع إسرائيل إبان هجوم الـ 7 من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، ونقلت عنه القول إن الرئيس بايدن "طالما وضع ملاحظات غير مناسبة، مثل قوله إن إسرائيل تقصف غزة بدون تمييز".