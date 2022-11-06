نائبة أمريكية: لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس

وعدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من ولاية جورجيا) يوم الخميس بأنه "لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا" إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء.

وقالت غرين عن الديمقراطيين في تجمع حاشد لترامب في سيوكس سيتي بولاية آيوا: "الحدود الوحيدة التي يهتمون بها هي أوكرانيا ، وليس الحدود الجنوبية لأمريكا.. في ظل الجمهوريين، لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا. بلدنا يأتي أولا. إنهم لا يهتمون بحدودنا أو بشعبنا " بحسب ما أورده موقع "ذا هيل" الأمريكي.

واقترح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كنتاكي) الشهر الماضي أن الجمهوريين سيكبحون الإنفاق على أوكرانيا إذا استعادوا مجلس النواب، كما يبدو أن الحزب الجمهوري على استعداد للقيام بذلك، على الرغم من أنه توقف عن القول بأن الصنبور سيغلق تمامًا.

وقال مكارثي لـ Punchbowl News في أكتوبر: "أوكرانيا مهمة، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد ، ولا يمكن أن تكون شيكًا على بياض".

وأثارت هذه التعليقات رد فعل عنيف ضد مكارثي من جانب الديمقراطيين وكذلك من بعض زملائه الجمهوريين.

واتهم النائب آدم كينزينغر (جمهوري من إلينوي) مكارثي بـ "تقديم المساعدة والراحة للعدو" بتصريحاته وأشار إلى أن زعيم الأقلية كان يحاول استرضاء الجناح اليميني المتطرف في الحزب في سعيه ليكون رئيسًا.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا فبراير الماضي، تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا وبشكل مستمر، ما ساهم إلى حد كبير في تمكن الجيش الأوكراني من استعادة معظم الأراضي التي تم احتلالها من قبل القوات الروسية.

وفي سبتمبر الماضي، اتفق أعضاء الكونغرس الأمريكي على‭‭‭ ‬‬‬إدراج نحو 12 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا ضمن قانون مؤقت للإنفاق، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.