بالونات قمامة أرسلتها كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية
بالونات قمامة أرسلتها كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبيةرويترز

سيول تتخذ قرارًا "مفاجئًا" ردًّا على مناطيد بيونغ يانغ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، التعليق الكامل للاتفاق العسكري مع جارتها كوريا الشمالية، بسبب مناطيد النفايات التي تطلقها بيونغ يانغ عبر الحدود، حسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي الاثنين، أنّ سيول ستعلّق بشكل كامل اتفاقًا عسكريًّا أبرمته في العام 2018 لخفض التوتر مع بيونغ يانغ المسلّحة نوويًا، وذلك بعدما أرسلت الأخيرة مئات المناطيد المليئة بالنفايات عبر الحدود.

قمامة عبرت الحدود إلى كوريا الجنوبية
قمامة عبرت الحدود إلى كوريا الجنوبيةأ ف ب
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منطاد قمامة
منطاد قمامةرويترز

وكانت سيول علّقت الاتفاق جزئيًا العام الماضي، بعدما وضعت كوريا الشمالية قمرًا اصطناعيًا للتجسّس في المدار، غير أنّ مجلس الأمن القومي قال إنّه سيطلب من الحكومة "تعليق التنفيذ الكامل لاتفاقية 18 سبتمبر/ أيلول العسكرية، حتى تُستعاد الثقة المتبادلة بين الكوريتين".

كوريا الجنوبية

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