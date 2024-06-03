سيول تتخذ قرارًا "مفاجئًا" ردًّا على مناطيد بيونغ يانغ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، التعليق الكامل للاتفاق العسكري مع جارتها كوريا الشمالية، بسبب مناطيد النفايات التي تطلقها بيونغ يانغ عبر الحدود، حسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي الاثنين، أنّ سيول ستعلّق بشكل كامل اتفاقًا عسكريًّا أبرمته في العام 2018 لخفض التوتر مع بيونغ يانغ المسلّحة نوويًا، وذلك بعدما أرسلت الأخيرة مئات المناطيد المليئة بالنفايات عبر الحدود.