الحكومة الإيرانية: ننتظر التقرير النهائي حول أسباب سقوط مروحية الرئيس

قال المتحدث الاقتصادي باسم الحكومة الإيرانية، إحسان خاندوزي، الثلاثاء، إن الحكومة بانتظار النتيجة والتقرير النهائي الذي ستقدمه هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حول تفاصيل وأسباب تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وذكر خاندوزي وهو وزير الاقتصاد والشؤون المالية في مؤتمر صحفي "نحن بانتظار النتيجة النهائية واستكمال تقرير اللجنة الخاصة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حول تفاصيل وأسباب سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه".

ومساء الخميس الماضي، أعلنت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية في بيان لها أن "مروحية الرئيس الإيراني تعرضت لحريق بعد اصطدامها بمرتفع"، مضيفة "التحقيقات تشير بشكل مؤكد إلى عدم تعرض المروحية لأي إطلاق نار".

وكانت مروحية الرئيس الإيراني وسبعة من مرافقيه بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قد اختفت مساء في 19 من آيار/ مايو الجاري، لتعلن السلطات بعد مرور 16 ساعة عن العثور على المروحية العسكرية.

وتحطمت هذه المروحية في جبال محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران أثناء عودتها من منطقة حدودية مع جمهورية أذربيجان إلى مدينة تبريز الإيرانية.

وتضاربت الروايات والتصريحات للمسؤولين الإيرانيين عن كيفية اختفاء هذه المروحية العسكرية وكذلك تحطمها وآلية العثور عليها.