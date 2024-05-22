ظهور نادر.. والدة "رئيسي" تتقبل التعازي في بيتها (فيديو)
في لقطات نادرة، ظهرت والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء مراسم العزاء ببيتها في مدينة مشهد.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والدة رئيسي وهي تتقبل التعازي بوفاة ابنها.
وبدت آثار المرض ظاهرة على الوالدة التي تتحرك بصعوبة بمساعدة أداة خاصة، حيث ظهرت تستقبل المعزين وهي مستلقية، ما يشير إلى أن صحتها متدهورة.
وأظهرت مقاطع الفيديو، البيت الذي تقطنه والدة رئيسي، من الداخل والخارج.
ويعد هذا الظهور نادرا لهذه السيدة، التي لم تكن معروفة على نطاق واسع سابقا.
والثلاثاء، انطلقت مراسم تشييع رئيسي وجابت مدنا إيرانية عدة.
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت صباح الاثنين، مقتل رئيسي ومسؤولين إيرانيين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في تحطم طائرة كانت تقلهم.