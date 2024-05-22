ظهور نادر.. والدة "رئيسي" تتقبل التعازي في بيتها (فيديو)

في لقطات نادرة، ظهرت والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثناء مراسم العزاء ببيتها في مدينة مشهد.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والدة رئيسي وهي تتقبل التعازي بوفاة ابنها.

وبدت آثار المرض ظاهرة على الوالدة التي تتحرك بصعوبة بمساعدة أداة خاصة، حيث ظهرت تستقبل المعزين وهي مستلقية، ما يشير إلى أن صحتها متدهورة.