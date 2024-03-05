ميدفيديف يدعو لطرد سفراء أوروبيين رفضوا لقاء لافروف

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الاثنين، إلى طرد سفراء الاتحاد الأوروبي من روسيا الذين رفضوا لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكتب ميدفيديف، على "إكس"، أن "سفراء الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل الانتخابات الرئاسية الروسية يجب طردهم من روسيا، ويجب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بلدانهم".

كما ذكر أن رفض سفراء الاتحاد الأوروبي لقاء لافروف يتناقض تمامًا مع فكرة وجود بعثات دبلوماسية.