بعد اختطاف 280 طالبا.. حزن وصدمة يخيمان على قرية نيجيرية

يخيم الحزن والصدمة على قرية زراعية على بُعد 100 كيلومتر من ولاية كادونا، شمالي نيجيريا، بعد أن اقتحم عشرات المسلحين مدرسة كوريغا، واختطفوا أكثر من 280 طالبًا، من بين ألف طفل وشاب في المدرسة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مريم عثمان، البالغة 11 عامًا، قولها: "في البداية اعتقدنا أنهم جنود، وبدأنا نحييهم ونهتف الله معكم"، ثم فهمت من الطلقة الأولى في الهواء أنهم قطاع طرق جاؤوا لخطف التلاميذ من مدرستهم.

كانت الفتاة وطلبة آخرون في المدرسة دخلوا فصولهم نحو الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الماضي، عندما نفَّذ عشرات المسلحين عملية الاقتحام، بحسب روايات شهود.

وتمكنت مريم عثمان من الفرار سريعًا، وهو ما لم يتسنَّ لجميع رفاقها.

وهذه هي أحدث عملية خطف جماعي في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يستهدف قطاع الطرق ضحاياهم بانتظام في المدارس وأماكن العبادة والطرق السريعة للحصول على فدية.

وتنقسم مدرسة كوريغا إلى قسمين، واحد للتعليم الإبتدائي وآخر للثانوي، يتشاركان مباني غير مسيجة وقاعات دراسية في حالة سيئة، وفق الوكالة الفرنسية.

وأثناء إطلاق النار، لجأ البعض، ومن بينهم مريم عثمان، إلى داخل المنازل المجاورة، لكن المهاجمين طاردوهم وأجبروهم على خروج بالركلات والسياط، بحسب الفتاة الصغيرة.

تقول مريم وهي تبكي خارج منزلها: "أمسك أحد الرجال بحجابي، وبدأ يجرّني على الأرض.. تمكَّنت من خلع حجابي والهرب".