ضغط وترهيب وتهديد.. إسرائيل تخوض "حرب ظل" ضد المحكمة الجنائية الدولية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم إنّ أجهزة المخابرات الإسرائيلية تخوض منذ ما يقرب من عشر سنوات، حربًا خفية ضد المحكمة الجنائية الدولية بهدف إثنائها عن محاكمة قادتها.

وأوضحت الصحيفة أن "حرب الظل" هذه اعتمدت على "الضغط والتنصت على الهواتف والترهيب وحتى التهديدات الجسدية"، لمنع المحكمة من الوصول إلى قادتها ومحاكمتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الاستنتاجات كانت نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية وموقع "+972" الإخباري الإسرائيلي أمس الثلاثاء، لكن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي ردّ بأنها "ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وقال تقرير الصحيفة، إن هذه الإجراءات السرية أبطأت نسبيًّا عمل القضاة، الذين نظروا في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 2015، إلا أنها فشلت في إثناء المحكمة عن النظر في الصراع المستمر في غزة، موضحة أنه في الـ20 من مايو الجاري طلب المدعي العام كريم خان من القضاة إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه حتى اللحظة الأخيرة، حاولت إسرائيل منع كريم خان من اتخاذ إجراء، باستخدام كل الوسائل الممكنة، "وصولًا إلى التهديدات الشخصية"، كما يوضح مصدر في المحكمة.