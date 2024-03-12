مع احتدام المعارك.. بوادر مصالحة بين رئيسي رواندا والكونغو

تواصل أنغولا جهود الوساطة من أجل عقد لقاء مباشر بين رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس شيسكيدي، ونظيره رئيس رواندا بول كاغامي، فيما تتصاعد حدة التوتر على الأرض مع استمرار القتال.

ولا يزال الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية موضوع مفاوضات دبلوماسية مكثفة، بينما تتصاعد الاشتباكات على الأرض بين حركة "23 مارس" المتهمة بتلقي الدعم من رواندا من جهة، والقوات المسلحة الكونغولية من جهة أخرى.

واستقبل الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، وهو وسيط الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، الإثنين، الرئيس الرواندي، في العاصمة الأنغولية لواندا.

ووفقا للسلطات الأنغولية، يمكن عقد اجتماع بين بول كاغامي وفيليكس ثسيسكيدي قريبا.

وكان وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو، هو الذي أصدر هذا الإعلان، عقب الاجتماع بين الرئيسين الأنغولي والرواندي، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.

وقال الوزير في تصريحات للصحافة: "تم الاتفاق على أن يوافق الرئيس كاغامي على مقابلة الرئيس تشيسيكيدي في موعد يحدده الوسيط".

وحرص الوزير الأنغولي على توضيح أنه لا يزال يتعين على كل طرف "بذل مزيد من الجهد في هذه المرحلة".