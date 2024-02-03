البابا: "قلق بالغ" بسبب زيادة الهجمات على اليهود في العالم
أعرب البابا فرنسيس، عن "قلق بالغ" بسبب زيادة الهجمات على اليهود في العالم أجمع، وكذلك لتصاعد معاداة السامية ومعاداة اليهودية منذ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وكتب البابا في رسالة وجهها إلى "إخوانه وأخواته اليهود في إسرائيل" ونشرها الفاتيكان: "نشعر بقلق بالغ حيال الزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم أجمع".
وأشار إلى أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "أنتجت انقسامات في الرأي العام العالمي تتّخذ أحيانا شكلا من أشكال معاداة السامية ومعاداة اليهودية".
وأكد البابا فرنسيس أن الكنيسة الكاثوليكية "ترفض كل أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية وتدين بشكل لا لبس فيه كل مظاهر الكراهية ضد اليهود واليهودية التي تعتبر خطيئة بحق الله".
ولم ينس البابا الشعب الفلسطيني وتوجّه إليه بالقول: "قلبي قريب منكم، ومن الأرض المقدسة، ومن جميع الشعوب التي تعيش فيها، من إسرائيليين وفلسطينيين، وأنا أصلي لكي تكون الرغبة في السلام أقوى لدى الجميع".
ودعا الحبر الأعظم إلى "الصلاة خصوصا من أجل عودة الرهائن" الذين تحتجزهم حماس إلى ديارهم.