البابا: "قلق بالغ" بسبب زيادة الهجمات على اليهود في العالم

وكتب البابا في رسالة وجهها إلى "إخوانه وأخواته اليهود في إسرائيل" ونشرها الفاتيكان: "نشعر بقلق بالغ حيال الزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم أجمع".

وأشار إلى أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "أنتجت انقسامات في الرأي العام العالمي تتّخذ أحيانا شكلا من أشكال معاداة السامية ومعاداة اليهودية".