أكثر من ثلث الأمريكيين يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن واحداً من كل ثلاثة أمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته منصة "يوغوف"، فإن "أعداداً متساوية تقريباً من البالغين يعتقدون أن الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والتي تشير التقديرات إلى أنها قتلت أكثر من 25 ألف شخص، منذ السابع من أكتوبر الماضي، هي بمثابة إبادة جماعية".

وحسب الاستطلاع فإن "35% وصفوا ما تقوم به إسرائيل بالإبادة، فيما قال 36% إنها ليست كذلك، وعزف 29% عن الإجابة".

وزادت الانقسامات بين الشباب الأمريكي مع اختلاف اتجاهاتهم السياسية، حيث أن نصف الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية تقريباً تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، واعتبر 49% منهم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وكانت هذه الأرقام متشابهة، بالنسبة للديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع، والذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، بنسبة تتراوح بين 49% - 21%، في حين أن نسبة 30% لم تشارك في الاستطلاع.

وعلى الجانب الآخر، كان الجمهوريون أكثر دعماً لتصرفات إسرائيل، حيث قال 57% من المشاركين في الاستطلاع إنه لا توجد إبادة جماعية، ورأى 18% فقط عكس ذلك، وكان الربع بالضبط بلا رأي.

ويأتي الاستطلاع، الذي أجري في الفترة ما بين 21 إلى 23 يناير/كانون الثاني، في الوقت الذي تستعد فيه محكمة العدل الدولية لإصدار حكم مؤقت بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ودعوى قضائية منفصلة ضد إدارة جو بايدن بسبب عجزها عن منع الإبادة الجماعية.