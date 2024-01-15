احتجاجات المزارعين الألمان قد تذهب بالبلاد إلى الفوضى

وتوجه المزارعون، صباح اليوم الاثنين، نحو وسط برلين للالتقاء بالقرب من بوابة "براندنبورغ"، بعد العديد من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، ويريد المزارعون الألمان تتويج هذه التحركات الاحتجاجية، اليوم الاثنين.

وواصلوا، التنديد بإلغاء الدعم الذي قررته الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

يشمل القرار الذي يمتد تطبيقه على ثلاث سنوات إلغاء دعم المحروقات الخاصة بتشغيل المركبات الزراعية.

وبحسب ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية، يتفق الخبراء على أن العواقب المالية لهذا القرار تبقى متواضعة، فيما يرفض المتظاهرون أي تسوية، ولا سيما العناصر اليمينية المتطرفة التي تشكك في مصداقية اتحاد المزارعين.

وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من "المتطرفين"، قائلًا إنه يشعر بالقلق إزاء الدعوات للعنف التي تهدد الديمقراطية، وفق قوله.