بعد "الإدانة".. ترامب يتخطى أول اختبار انتخابي

تمكن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، من تخطي أول اختبار انتخابي له منذ إدانته في نيويورك، خلال الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات الأمريكية، بحسب "فرانس برس".

والرئيس السابق هو الجمهوري الوحيد الذي لا يزال مرشحًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن انسحب منافسوه المحافظون منذ فترة طويلة.

لكن الجدول الزمني للانتخابات الأمريكية يسمح لبعض الولايات بتنظيم انتخابات تمهيدية تفضي إلى تسمية المرشح الذي سيتم اختياره في يوليو تموز في مؤتمر الحزب.

وهذا ما جرى الثلاثاء في مونتانا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو وداكوتا الجنوبية.

ورغم أن دونالد ترامب هو الجمهوري الوحيد رسميًا الذي لا يزال في السباق ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فإن أسماء منافسيه السابقين من المحافظين لا تزال مدرجة على بطاقات الاقتراع التي تم طبعها قبل أشهر.

وهذه نقطة استغلها بعض الناخبين الجمهوريين حتى الآن للتعبير عن استيائهم من الملياردير.

وتمثل تحدي الانتخابات التمهيدية الثلاثاء في قياس مدى دعم الناخبين الجمهوريين لدونالد ترامب، بعد صدور الحكم.

وحصل المرشح السبعيني على نتيجة جيدة في كل من هذه الولايات، كما في نيو مكسيكو حيث حصد 85% من الأصوات.