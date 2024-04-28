إيران تقضي بالسجن والغرامة على شخص من ذوي الإعاقة بتهمة دعم إسرائيل (فيديو)

وقال في مقطع ثان نشره موقع "سهام نيوز" الإصلاحي إن اتهامه الآخر كان "تحريض الرأي العام"، كما حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 150 مليون ريال للصندوق الحكومي (قرابة 270 دولاراً).

وأفادت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة الإيرانية أن أميد إيزدي صادق آبادي حكم عليه أيضاً بتهم أخرى من قبل الفرع 101 من المحكمة الجزائية بمدينة سامان بمحافظة جهار محال وبختياري، وهي: "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، ونشر دعاية للنظام الصهيوني، ونشر الأكاذيب بقصد إزعاج الرأي العام".

وذكر موقع "مشرق نيوز" المقرب من الأجهزة الأمنية الإيرانية، إن "أميد إيزدي اُعْتُقِل بعد نشره محتويات مؤيدة لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنته تل أبيب على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، وأسفرت عن مقتل سبعة مستشارين من الحرس الثوري".