نتنياهو عن استقالة غانتس: "سياسة تافهة"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستقالة المحتملة للوزير في مجلس الحرب بيني غانس بأنها "سياسة تافهة".

وخلال اجتماع لحكومته تحدث نتنياهو عن التقارير التي تتحدث عن استقالة غانتس، وقال مبديًا استغرابه: "في خضم الحرب، غانتس يريد الاستقالة من الحكومة!".

وأضاف: "لقد حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة".

ويأتي ذلك، استبقًا للاستقالة المرتقبة لغانتس من المجلس المكون من 3 أعضاء.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن غانتس يعتزم إعلان استقالته من مجلس الحرب، مساء اليوم الأحد.