استطلاع روسي: بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين

أظهر استطلاع للرأي العام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين، وذلك قبل شهرين من بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

أجرت الاستطلاع مؤسسة "فوم" الروسية المتخصصة بقياس الرأي العام، ونشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني.

وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 12 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 2024، وشارك فيه 1500 مشارك من 53 مقاطعة روسية، وفقًا للمؤسسة.

وكانت حملة بوتين الانتخابية قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه سيتم تقديم جميع الوثائق الخاصة بالتسجيل لدى لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع المقبل، كون بوتين يشارك كمرشح مستقل.

وقالت الحملة: "بدأنا بجمع التواقيع، منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر، وقد بلغ إجمالي ما جمعناه مليوني توقيع".

ويحتاج المرشحون المستقلون إلى جمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع، لقبول ترشيحهم بشكل رسمي.

وعلى الرغم من أن بوتين سيرشح نفسه بشكل مستقل فإن حزب "روسيا الموحدة"، أقوى الأحزاب في البلاد، قرر دعم ترشحه، وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته مرشحًا رئاسيًا، سيحظى بدعم جميع أعضاء الحزب.