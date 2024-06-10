محللون: "زلزال" الانتخابات الأوروبية سيغير مجرى العلاقات الفرنسية الأفريقية

تُلقي التطورات السياسية المتسارعة في فرنسا بعد "زلزال" نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية بظلالها على العلاقات بين باريس والقارة الأفريقية.

ويتوقع المحلل والباحث موسى دياو أن يكون لهذه التطورات أثر مباشر على العلاقات بين باريس وأفريقيا، وقد تكون التغيرات جذرية في هذه العلاقات.

ويتحدث دياو، وهو أستاذ فخري في العلوم السياسية بجامعة بيرغر في سانت لويس لإذاعة فرنسا الدولية تعليقًا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، واحتمالات تغير الخريطة السياسية في فرنسا وصعود اليمين المتطرف إلى الحكم.

كل شيء سيتغير

وقال دياو إنه إذا فاز حزب التجمع الوطني غدًا بالانتخابات التشريعية، وإذا أصبح جوردان بارديلا رئيسًا للوزراء، فإن "كل شيء سيتغير" في سياسة فرنسا الأفريقية.

وأوضح أنه "سيكون هناك أوَّلًا تعايش وهذا سوف يغير العلاقات مع أفريقيا، بمعنى أنه سيكون هناك احترام أكبر لسيادة الدول الأفريقية، وسيكون هناك تدخل أقل في السياسات الداخلية الأفريقية" وفق تقديره.

وتابع دياو أنه "إضافة إلى ذلك، فإن بعض المطالب التي يطرحها الآن عدد من الأفارقة فيما يتعلق بالسيادة، سيكون لها رد فعل إيجابي" من الجانب الفرنسي بحسب تعبيره.

لكن الباحث والأكاديمي السنغالي اعتبر أن "حزب التجمع الوطني ليس حزبًا سياسيًّا مثل الأحزاب الأخرى، لأن أيديولوجيته تقوم على خطاب الكراهية، خطاب متطرف مع عدد معين من القوانين التي تحد من الهجرة، لأننا نتحدث حول عدم التسامح مطلقًا فيما يتعلق بالهجرة، وهذا يطرح أشكالًا من الخلاف بين هذا المفهوم للسياسة ومبدأ انفتاح فرنسا على العالم أجمع" وفق قوله.