مع تراجع الحزب الحاكم.. انطلاق الانتخابات في جنوب أفريقيا
بدأ الناخبون في جنوب أفريقيا التصويت الأربعاء، في انتخابات قد تشكل نقلة سياسية كبرى إذا فقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية كما تشير استطلاعات للرأي.
ويختار الناخبون تسعة مشرعين محليين وأعضاء برلمان على مستوى البلاد سيختارون بدورهم الرئيس المقبل، بحسب وكالة "رويترز".
وإذا حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أقل من 50% من الأصوات على مستوى البلاد سيضطر للسعي لشريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم سيكون الأول في 30 عامًا، منذ أن جاء للسلطة بزعامة نيلسون مانديلا بنهاية الفصل العنصري.
وفتحت مراكز الاقتراع في الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش وتغلق في 1900 بتوقيت غرينتش.
وهناك أكثر من 27 مليون ناخب مسجل من بين السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة تقريبًا.
ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات في إصدار نتائج جزئية خلال ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع ولديها سبعة أيام لإعلان النتائج النهائية.