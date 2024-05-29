مع تراجع الحزب الحاكم.. انطلاق الانتخابات في جنوب أفريقيا

بدأ الناخبون في جنوب أفريقيا التصويت الأربعاء، في انتخابات قد تشكل نقلة سياسية كبرى إذا فقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية كما تشير استطلاعات للرأي.

ويختار الناخبون تسعة مشرعين محليين وأعضاء برلمان على مستوى البلاد سيختارون بدورهم الرئيس المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وإذا حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أقل من 50% من الأصوات على مستوى البلاد سيضطر للسعي لشريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم سيكون الأول في 30 عامًا، منذ أن جاء للسلطة بزعامة نيلسون مانديلا بنهاية الفصل العنصري.