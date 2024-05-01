انخفاض مستويات الهجرة بعد تقييد التأشيرات في بريطانيا

شهدت مستويات الهجرة في بريطانيا انخفاضًا كبيرًا، مع انخفاض حاد في عدد العمال الأجانب والطلاب القادمين إلى المملكة المتحدة. في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بحسب تقرير نشرته مجلة "التايمز" البريطانية.

وانخفضت تأشيرات العمال المهرة والصحة والرعاية وتأشيرات الدراسة بنسبة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومنحت المملكة المتحدة 139,100 تأشيرة لهذه الفئات منذ يناير/ كانون الثاني، بانخفاض عن 184,000 تأشيرة في العام السابق.

وبحسب التقرير، أسهمت القيود التي فرضتها الحكومة على التأشيرات، خاصة القيود المفروضة على المعالين من الطلاب، في هذا الانخفاض.

وأسفر مخطط الإبعاد الطوعي عن إرسال أول مهاجر غير شرعي إلى رواندا مقابل دفع مبلغ يصل إلى 3,000 جنيه إسترليني. ويأتي انخفاض أرقام الهجرة نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة للحد من صافي الهجرة، بما في ذلك تشديد القواعد على استقدام المعالين للطلاب الأجانب والعاملين في مجال الرعاية.