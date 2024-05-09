طالبان: لا يمكننا وقف تحليق المسيرات في أجواء أفغانستان

وخلال نحو ثلاث سنوات من حكم طالبان لأفغانستان، لم يعد المجال الجوي الأفغاني في أيدي طالبان، وتمت الموافقة على تسيير دوريات بطائرات بدون طيار في عدة أقاليم في أفغانستان.

كما اعترف أعضاء رفيعو المستوى في هذه المجموعة، بما في ذلك وزير دفاع طالبان، بأن المجال الجوي الأفغاني لا يزال تحت سيطرة الولايات المتحدة.

كما ادعى أن هذه الطائرات بدون طيار تنطلق من باكستان.

وقبل أيام قليلة، أفادت الصحافة الأفغانية بأن طائرات بدون طيار تحلق في مقاطعتي قندهار ونمروز في جنوب أفغانستان.

ويقول مسؤولون في إدارة طالبان، إن هذه الطائرات بدون طيار تحلق في العديد من مناطق أفغانستان منذ فترة طويلة.