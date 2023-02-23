صحف عالمية: مخاوف غربية من "التطمينات" الصينية.. ونذر تصعيد في الضفة الغربية

في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن "الخطاب الناري" الذي ألقاه بوتين، الثلاثاء، قد يبدد أي آمال في مبادرة سلام صينية، حيث أكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها العسكرية. كما أعلن بوتين تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن بكين تمكنت من الكشف عن خطة سلام للصراع بين روسيا وأوكرانيا "عندما فشل الغرب في التوسط ولكنه صب الزيت على النار فقط"، مشيرة إلى أن المبادرة التي كشفت عنها البلاد الثلاثاء، هيمنت على اجتماع بوتين ووانغ.

وذكرت الصحيفة الصينية، الناطقة بالإنجليزية، أنه بينما تهتم الولايات المتحدة والدول الغربية أكثر بإرسال أسلحة إضافية للحفاظ على استمرار القتال، تبذل بكين قصارى جهدها للتوسط بين البلدين المتحاربين على الرغم من "صعوبة" تحقيق ذلك.

وأضافت الصحيفة: "نظرًا لأن كييف تخضع بشدة لواشنطن التي لا ترغب في وقف إطلاق النار وتفضل صراعًا طويل الأمد لمواصلة تقويض موسكو وتغيير الوضع الراهن بالقوة، فمن الصعب رؤية صيغة سلام قابلة للتنفيذ."

وتابعت: "قد يتحقق السلام فقط بعد أن يؤدي المزيد من الخسائر والأضرار في ساحات القتال إلى تغيير جانب واحد على الأقل لرأيه."

وقالت الصحيفة إن وانغ، أجرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مناقشات متعمقة حول الأزمة الأوكرانية، وأكد أنه كلما زاد الوضع تعقيدًا، لم تتمكن بكين من التخلي عن جهود السلام، كما أبلغ وانغ نظيره الروسي، أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصين مستعدة للحفاظ على زخم التنمية السليم في النموذج الجديد لعلاقة الدولة الكبرى مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إنه إذا رفض قادة الغرب الاعتراف بأن بعض المخاوف الأمنية لروسيا مشروعة ومعقولة، فسوف يكررون الأخطاء التي ارتكبوها مع توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العقود الماضية والتي أدت في النهاية إلى الصراع الحالي.

تأهب أوكراني

وفي أوكرانيا، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه بينما يتشكك المحللون العسكريون في قدرة موسكو على الحفاظ على جبهة جديدة للقتال، حذر مسؤولون أوكرانيون وغربيون من "هجوم روسي محتمل عبر بيلاروسيا ومولدوفا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث عن تهديد روسي محتمل من بيلاروسيا ليس بالأمر الجديد، حيث يحذر المسؤولون الغربيون منذ فترة من أن موسكو تعتزم شن هجومها "الكبير" المتوقع من هناك، لكنها أشارت إلى أن التحذير من هجوم عبر مولدوفا يعد هو الأحدث في سلسلة المزاعم الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إنه بينما تحاول القوات الأوكرانية صد الهجمات الروسية على طول خط المواجهة البالغ 965 كيلومترًا وتحذر من قصف صاروخي وشيك واسع النطاق، نشرت كييف الأسبوع الجاري المزيد من القوات على حدودها مع مولدوفا، بينما ضاعفت التدريبات العسكرية بالقرب من حدوده مع بيلاروسيا وفي العاصمة، كييف.