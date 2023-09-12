طائرة ركاب روسية تهبط اضطرارياً في أرض مفتوحة

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لشركة طيران أورال الروسية على متنها 159 شخصاً وكانت في طريقها من سوتشي إلى أومسك قامت بهبوط اضطراري في منطقة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو سبب الهبوط الاضطراري.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن 159 شخصا كانوا على متن الطائرة. وفي وقت سابق، ذكرت "تاس" أن الطائرة كانت تقل 156 شخصاً.

ونقل موقع "آر تي" الروسي عن إدارة خدمة الطوارئ المحلية في نوفوسيبيرسك، أن الطائرة هبطت على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة. وأضاف بأن هبوط الطائرة تم بسلام وفق المعطيات الأولية.

وقال مصدر في خدمة الطوارئ إنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصاً، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.