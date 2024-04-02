الغارديان: "فيف أنسانم" تحالف إجرامي يغرق هايتي في الفوضى

أغرق تحالف من الجماعات الإجرامية يسمى "فيف أنسانم"، أي "العيش معًا"، عاصمة هايتي في حالة من الفوضى عقب هجوم جريء ضد الدولة، وفق صحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إن القتال لايزال مستمرًّا، حيث انتقل القتال والعنف إلى أماكن كانت تعتبر لفترة طويلة واحات من الهدوء، مثل بيتيون فيل، ولابول، وتوماسين، دون سبب واضح.

واشتبهت الصحيفة بأن "الهجمات غير العادية للغاية كانت تهدف إلى تخويف أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية في هايتي، الذين يعيشون في مثل هذه الأماكن، وربما يكونون جزءًا من حكومة مستقبلية".

وقالت، إن "الأمر محسوب ومخيف للغاية".

فيما اعتقدت الناشطة والكاتبة الهايتية، إيمانويلا دويون، أن الهدف من الترويع في المناطق الأكثر ثراءً كان استعراض القوة والاستيلاء على الأراضي، لكنه في الأساس كان جزءًا من حيلة عصابة للظهور في هيئة ثوريين، وتحدي الأغنياء نيابة عن الجماهير المضطهدة في هايتي.

وأشار فرد من إحدى العصابات لوكالة إخبارية إلى الفجوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة، معربًا عن غضبه من النخب الفاسدة في البلاد، بحسب ما نقلته "الغارديان".