ما تأثير توجيه اتهامات لترامب على مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض؟

وفي منشور على وسائل تواصل اجتماعي أمس السبت، قال ترامب إنه يتوقع أن تلقي السلطات القبض عليه يوم الثلاثاء ودعا أنصاره للاحتجاج، لكن متحدثاً باسمه قال لاحقاً إن ترامب لم يتلق إخطاراً بأي اعتقال وشيك.

وذكرت مصادر أن ألفين براغ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، قدم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك على دفع مبلغ قدره 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في أواخر الحملة الانتخابية في 2016، مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة بينهما.

ونفى ترامب وجود علاقة معها، فيما اتهم محاميه، دانيالز بالابتزاز. والاسم الحقيقي لدانيالز هو ستيفاني كليفورد.

وإذا ما وجهت السلطات له اتهامات، سيكون ترامب أول رئيس أمريكي سابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية.

وتُظهر استطلاعات رأي أنه متقدم على منافسين محتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق الترشح.

وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، مساعد المدعي العام السابق لمنطقة مانهاتن، إن أي قضية جنائية في نيويورك تستغرق في المتوسط أكثر من عام لتتحول من مجرد اتهامات إلى محاكمة، مضيفة أن قضية ترامب أبعد ما تكون عن القضايا المعتادة.