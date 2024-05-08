قصف جوي روسي يستهدف منشآت طاقة في أوكرانيا

أكد مسؤولون في الجيش الاوكراني وفي قطاع الطاقة اليوم الأربعاء أن هجوما جويا روسيا على البلاد ألحق أضرارا بعدة منشآت في ضربة استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وكتب وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو على تطبيق تيليغرام "هجوم آخر ضخم على قطاع الطاقة لدينا" مضيفا أنّ الهجوم استهدف منشآت لتوليد ونقل الكهرباء في مناطق بولتافا وكيروفوهارد وزابوريجيا ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسيا.

وباستثناء زابوريجيا، تقع تلك المناطق بعيدا عن جبهة القتال الممتدة عبر شرق وجنوب شرق أوكرانيا.