قصف جوي روسي يستهدف منشآت طاقة في أوكرانيا
أكد مسؤولون في الجيش الاوكراني وفي قطاع الطاقة اليوم الأربعاء أن هجوما جويا روسيا على البلاد ألحق أضرارا بعدة منشآت في ضربة استهدفت البنية التحتية للطاقة.
وكتب وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو على تطبيق تيليغرام "هجوم آخر ضخم على قطاع الطاقة لدينا" مضيفا أنّ الهجوم استهدف منشآت لتوليد ونقل الكهرباء في مناطق بولتافا وكيروفوهارد وزابوريجيا ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسيا.
وباستثناء زابوريجيا، تقع تلك المناطق بعيدا عن جبهة القتال الممتدة عبر شرق وجنوب شرق أوكرانيا.
ولم يُعرف بعد نطاق الهجوم الروسي الجديد على أوكرانيا، ولم يصدر تعليق بعد من موسكو.
وقال مدير الإدارة العسكرية لكييف سيرهي بوبكو على تطبيق تيليغرام إن كل الصواريخ التي استهدفت المدينة تم تدميرها، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شهود في كييف تأكيدهم سماع دوي انفجارات بدا وكأنها ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لأهداف جوية.
وقال مسؤولون محليون إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت أيضا في صدّ الهجوم الروسي فوق منطقة لفيف المتاخمة لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي وحيث وقعت عدة انفجارات.