لماذا أخذ زعيم كوريا الشمالية طفلته لموقع صاروخ نووي؟

تداولت وسائل الإعلام العالمية مؤخرا، صورا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يصطحب ابنته البالغة من العمر 9 سنوات إلى موقع إطلاق صاروخ نووي.

وأثار ظهور الابنة جو أي لأول مرة أمام الكاميرات دهشة وسائل الإعلام خاصة وأنها رافقته لموقع سلاح دمار شامل يمكن أن يطال معظم دول العالم.

وأعلنت كوريا الشمالية، أن الصاروخ الذي أطلقته الجمعة الماضي من مطار بيونغ يانغ الدولي، كان من طراز هواسونغ -17، وهو صاروخ ضخم يمكنه نظريا حمل رأس نووي وإيصاله إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

ولكن حتى بعد أن حذر كيم من أن قواته النووية مستعدة للدخول في "حرب فعلية" مع واشنطن وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان، "كانت الفتاة، وليس الصاروخ، هي التي جذبت انتباه العالم"، وفقا لشبكة "سي أن أن" الأمريكية.

وتساءلت الشبكة في تقرير لها، اليوم الإثنين، عن سبب وجود طفلة بعمر 9 سنوات في ذلك الموقع الخطر وما علاقتها بالأسلحة النووية؟ وعما إذا كان كيم يقصد أنها ستكون خليفته.

عدسة محلية

ونقلت الشبكة عن ليف إريك ايزلي، الأستاذ المساعد للدراسات الدولية في جامعة "إيوها ومانز" في سيول قوله إن "حضور الفتاة يجب أن يُنظر إليه من خلال عدسة محلية".