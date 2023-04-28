ألمانيا.. الاشتباه بسوري في تنفيذ هجوم مزدوج أوقع قتيلاً

أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، اليوم الجمعة، أن سورياً يبلغ 26 عاماً يشتبه في أنه نفذ هجومين بسكين في دويسبورغ، أسفر أحدهما عن مقتل شخص.

وذكرت النيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه، المكلفة بأكثر القضايا تعقيدًا في ألمانيا، منها الإرهابية، أنها ستتولى هذا التحقيق المزدوج الذي يستهدف السوري الذي اعتقل نهاية الأسبوع الماضي.

وفي البداية، لم يحدد المحققون أي دافع واضح لهاتين القضيتين اللتين تعودان إلى أكثر من عشرة أيام.

وقالت متحدثة باسم النيابة الفيدرالية لصحيفة "دير شبيغل" إن العناصر التي جمعت حتى الآن، وخصوصاً نتائج مداهمة منزل المشتبه به، كشفت عن مؤشرات على وجود دافع وراء الهجومين.