رغم منعها في باريس.. مدريد تشهد تظاهرات تضامنية مع سكان غزة‎

تظاهر مئات الأشخاص في بويرتا ديل سول بمدريد لإظهار دعمهم لفلسطين في مواجهة الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، مواقف مناهضة للفلسطينيين، وتمنع أي تظاهرات أو مظاهر تضامنية مع أهالي قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية بعد ظهر الاثنين، أمام مقر "كازا دي كوريوس"، مقر حكومة مجتمع مدريد، الذي أضاء المبنى بألوان العلم الإسرائيلي تضامنًا مع الهجوم المسلح الذي تعرضت له إسرائيل.