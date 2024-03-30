الحسم في إسطنبول.. هل تشهد الانتخابات التركية مفاجآت؟

ستكون تركيا على موعد، يوم غد الأحد، مع انتخابات محلية، يختار فيه الناخبون الأتراك رؤساء بلديات المدن والبلدات، إضافة إلى مخاتير القرى وأحياء المدن.

ويُجمع المراقبون على أن المعركة ستشتد حول بلديات المدن الكبرى، وأن الأنظار تتجه نحو مدينة إسطنبول، التي تمتلك أهميتها ورمزيتها الخاصة، حيث تحتدم المنافسة الانتخابية على رئاسة بلديتها بين رئيسها الحالي، أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، والوزير السابق مراد كوروم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتشتد المعركة في إسطنبول بالنظر إلى أهمية هذه المدينة، الاقتصادية والسياحية، وبوصفها المدينة الأكبر في تركيا من حيث تعداد سكانها.

وترى أوساط في المعارضة أنّ حظوظ مرشحيها في إسطنبول وأنقرة كبيرة في الفوز، داعية الناخبين إلى التصويت لصالح مرشحيها. وفي هذا السياق، دعا الكاتب التركي محمد شاكر أورس، في مقال له بصحيفة "جمهوريت"، الناخبين إلى التصويت بكثافة، "من أجل الحصول على النتائج الأكثر دقة وذات مغزى لصالح المعارضة".

واعتبر أورس أن انتخابات 31 مارس ستكون بمثابة أداة مهمة لإضعاف الحكومة وتعزيز المعارضة، وتمكينها من إدارة المدن لمدة 5 سنوات" وفق قوله.

أهمية الانتخابات

وتتمتع هذه الانتخابات بأهمية كبيرة في تركيا، بالنظر إلى ما أثارته من جدل واسع في الأوساط السياسية التركية، واستدعت إعادة اصطفاف حزبية، إذ على الرغم من كونها انتخابات محلية، إلا أن نتائجها ستؤثر على المشهد السياسي في تركيا لسنوات مقبلة، وعلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية، وسيتحدد وفقها موقع الأحزاب التركية على مستوى الإدارات المحلية، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم، يخوضها من أجل الثأر لهزيمته في انتخابات عام 2019، التي خسر فيها بلديتي إسطنبول وأنقرة ومدنا كبرى أخرى، لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.