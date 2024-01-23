لافروف: لن نهرع لطلب العفو من "العم سام"

قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده لن تأخذ زمام المبادرة وتهرع "إلى واشنطن لطلب العفو من العم سام" لأنها ليست هي التي أفسدت علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الثلاثاء نشر نصها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية "لم نفسد هذه العلاقة أبدًا. لن نأخذ زمام المبادرة ونذهب إلى واشنطن، إلى العم سام، ونطلب المغفرة ونقول إننا تصرفنا بشكل سيئ".

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قال لافروف، إن الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة لمناقشة عمل السفارات وتبادل السجناء معنا، ولكن ليس الصراع في أوكرانيا.

وأضاف لافروف :"إنهم مستعدون من وقت لآخر للحديث عن المعتقلين وعمليات التبادل، وعمل السفارات في موسكو وواشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك"، واستدرك: "لكن ليس في المواضيع السياسية الحساسة.. نحن على استعداد للاستماع إلى أي شخص مهتم بإخلاص بتحقيق العدالة، بما في ذلك ما يخص العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".