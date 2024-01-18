بعد أسبوع على تعيين الحكومة الفرنسية.. ماكرون يوضح "إعادة التسلح"

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، سلسلة إجراءات لتجسيد مفهومه عن "إعادة التسلح"، بعد أسبوع من تعيين حكومته الجديدة.

وأوضح ماكرون أمام كامل أعضاء الحكومة والعديد من الصحفيين المجتمعين في قصر الإليزيه، "المعنى العميق" لهذه المرحلة الجديدة من عمله، بعد عام 2023 الذي اتسم بالفوضى بسبب اعتماد قوانين التقاعد والهجرة، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.

وقال ماكرون: "أنا مقتنع بأن لدينا كل الأسس اللازمة للنجاح" مؤكدًا "لم ننته بعد من تاريخنا الحافل، وأن أطفالنا سيعيشون غدًا بشكل أفضل مما نعيشه اليوم".

وجدد الرئيس الفرنسي تأكيده على رغبته في زيادة مكانة "الجدارة" في أجور موظفي الخدمة المدنية، والعديد من المكافآت التي يتلقاها الموظفون بالفعل.

التصويت على الثقة

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا ثيفينوت، الأربعاء الماضي، أن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، لن يطلب التصويت على الثقة في البرلمان بعد إعلان سياسته العامة.

وأجابت بـ"لا" على سؤال حول احتمال التصويت على الثقة، مشيرة إلى أن المعسكر الرئاسي "حزب النهضة الفرنسي"، لم يحصل على أغلبية في المجلس منذ يونيو/ حزيران العام 2022، وأنه لم تكن هناك بالضرورة "حاجة للتصويت".

وكان من المقرر أن يجمع رئيس الحكومة، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي، كل وزرائه في "اجتماع عمل" للتحضير بطريقة "جماعية" لإعلان السياسة العامة التي يقدمها كل رئيس وزراء جديد إلى البرلمان بعد ترشيحه.