احتدام القتال في كيدال يُغرق مالي بدوامة عنف غير مسبوقة

تشهد كيدال، كبرى مدن شمال مالي معارك متواصلة ومحتدمة بين الجيش ومتمردي الطوارق، حيث اندلعت شرارة هذه المعارك بعد أيام من انسحاب بعثة الأمم المتحدة، مما يهدد البلاد بالعودة إلى دوّامة العنف.

وتطرح المعارك التي يخوضها الجيش المالي مع المتمردين الطوارق في هذه المدينة التي تعد معقلا لأولئك المتمردين، تحديا أمنيا وسياديا للدولة المركزية، وسط مخاوف من تعزيز النزعة الانفصالية، وفق ما يؤكده متابعون.

وأعلن أحد ضباط الجيش المالي استئناف قوات الجيش العمليات على الأرض، بهدف تأمين كامل التراب الوطني.

كما أكد مسؤول محلّي أنّ القتال استؤنف بالقرب من كيدال، حيث تسمع بالفعل أصوات الصواريخ، فيما أشار مسؤول محلي آخر إلى أن طائرات تابعة للجيش تحلق باتجاه كيدال، وقال إنه رأى جنودا يغادرون مدينة النفيس، على بعد حوالي 110 كيلومترات إلى الجنوب، مدججين بأسلحة ثقيلة.

ويقول كلّ طرف من طرفي الصراع، إنّه حقق تقدّما على حساب الآخر، دون أن يتحدّثا عن خسائر بشرية أو تفاصيل تكتيكية ملموسة على الأرض، حيث أكد الجيش المالي أنه أحرز "تقدما كبيرا للغاية" بفضل الموارد العسكرية البرية والجوية، وأنه تولى "تفريق القوى المعارضة".

وفي المقابل قال الإطار الإستراتيجي الدائم، وهو تحالف من الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الطوارقية، على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه حاصر جنودًا ماليين وعناصر من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية الخاصة، التي استدعاها المجلس العسكري الحاكم في عام 2021 للإنقاذ، على هضبة على بعد 25 كم من كيدال.

وقال التحالف، إنه "قطع جميع الطرق أمام الجنود الماليين وحلفائهم، وبدأ القتال يوم السبت مع اقتراب الجيش من كيدال، لكن مع استمرار المعارك يدّعي الجيش والمتمردون أنهما يسيطران على الوضع في المدينة الإستراتيجية.

ويترقب عشرات الآلاف من سكان المدينة - المركز التاريخي لحركات التمرد من أجل الاستقلال، ومفترق الطرق على الطريق المؤدي إلى الجزائر - مواجهة حادة مع الطوارق، بعد تمردهم في عام 2012 وموافقتهم على وقف إطلاق النار في عام 2014، وعودتهم لرفع السلاح مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي.