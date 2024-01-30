مدير "السي آي إيه" يحث بلاده على الاستمرار في دعم أوكرانيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، الثلاثاء، إن انفضاض بلاده عن مساعدة أوكرانيا هو بمثابة هدف في مرمى الولايات المتحدة.

وأضاف بيرنز، في مقال نشر في مجلة "فورين أفيرز"، أنه "بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر المساعدات المقدمة لأوكرانيا استثمارا متواضعا نسبيا، إذ تقل عن 5% من ميزانية الدفاع، لكنها توفر فوائد جيوسياسية والانفضاض عنها سيكون بمثابة هدف ذي أبعاد تاريخية في المرمى الأمريكي".

وجاء في المقال: "سيكون 2024 بمثابة اختبار التحمل لأطراف النزاع المسلح في أوكرانيا، ويتعين على الغرب أن يستمر في تقديم المساعدة إلى كييف، فالمساعدات المقدمة لأوكرانيا ستجلب مزايا جيوسياسية للولايات المتحدة، كما ستستفيد صناعة الدفاع منها أيضًا".

وأفاد بيرنز بأن "استمرار تسليم الأسلحة سيعزز موقف أوكرانيا إذا أصبحت المفاوضات الجادة ممكنة، وإذا تراجعت الولايات المتحدة عن الصراع وتوقفت عن مساعدة أوكرانيا، فإنها ستسجل هدفاً ذا أبعاد تاريخية في مرماها".