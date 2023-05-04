نتنياهو: خطر إيران عالمياً يزيد أضعافا عن كوريا الشمالية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال استقباله وفدا نيابيا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك تيرنِر، إن الخطر الإيراني، على الصعيد العالمي، يزيد أضعافا عن الخطر الكوري الشمالي.
وأوضح نتنياهو أن إيران التي تعتبر الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر"، إذا أصبحت قادرة على تهديد أي مدينة أمريكية من خلال الابتزاز النووي، فسيؤدي ذلك إلى تغيير التاريخ، وخارطة العالم.
وأكد نتنياهو مجددا، أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية"، مشيراً بذلك إلى الأراضي السورية واللبنانية.
من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس، خلال زيارته لليونان بأن إيران "سترتكب خطأ جسيما إذا شرعت بتخصيب اليورانيوم بنسبٍ عالية"، محذرا من أنه ستترتب على ذلك عواقب من شأنها "إشعال الشرق الأوسط بالكامل".
وتتهم إسرائيل إيران بمحاولة تخصيب اليورانيوم لأغراض غير سلمية، ومحاولة التموضع في الأراضي السورية واللبنانية لنشر قوات وتجهيزات عسكرية قريبة من الحدود الإسرائيلية.
وتشن إسرائيل غارات متفرقة من حين لآخر، على مواقع داخل العمق السوري، بحجة وجود تجهيزات عسكرية إيرانية.