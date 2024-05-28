3 أحزاب معارضة في إسرائيل تبحث الإطاحة بنتنياهو

بدوره، قال لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "فقد نتنياهو السيطرة، وشعب إسرائيل يستحق أكثر، نستحق حكومة جادة وعاقلة تعتني بمشاكلنا، ونستحق رئيس وزراء غير متعب، وغير منهك، وغير مذنب بارتكاب الكثير من الكوارث".

وقال ليبرمان: "أدعو جدعون ساعر وبيني غانتس ويائير لابيد، لنشكل ائتلافًا مشتركًا من أجل الإطاحة بهذه الحكومة"، مضيفًا "أن استمرار حكم بنيامين نتنياهو يعرض مستقبل دولة إسرائيل للخطر".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن لابيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وفي الـ18 من مايو/ أيار الجاري، أمهل غانتس رئيس الوزراء حتى الـ8 من يونيو المقبل، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا فسينسحب من الحكومة.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في الـ1 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ إسرائيل.