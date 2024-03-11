زيلينسكي يكشف عن خطة لبناء نظام دفاع ثلاثي المستويات

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن خطة لبناء نظام دفاع ثلاثي المستويات، مشيرا إلى أن كييف تُسارع لبناء "أكثر من ألفي كيلومتر" من التحصينات الدفاعية.

وقال إن بلاده تسابق الزمن لإكمال 2000 كيلومتر (1200 ميل) من التحصينات الدفاعية، مع نفاد الذخيرة في كييف، وبدء القوات الروسية الهجوم.

وأشار، في تعليق على "تيلغرام"، بعد تلقيه تقريرًا من رئيس الوزراء دينيس شميهال، إلى أنه يعول على “الانتهاء في الوقت المناسب” من نظام الدفاع ثلاثي المستويات.

وفي سياق مُتصل، أكد زيلينسكي أن تقدّم القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية "توقّف"، وأن الوضع على الجبهة حاليًا "أفضل بكثير" مما كان عليه في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، وصحيفة "لوموند"، أن التقدم الروسي "كان يتواصل في شرق البلد قبل أن يوقفه اليوم جنودنا".