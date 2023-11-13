الولايات المتحدة: روسيا "مشارك كامل" في أعمال قمة "ابيك" بسان فرانسيسكو

قال مسؤول أمريكي كبير، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتعامل مع روسيا باعتبارها "مشاركا كاملا" في قمة آسيا والمحيط الهادئ التي تعقد هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو.

وسيمثل روسيا في هذه قمة "ابيك" التي تعقد من 11 إلى 17 من الشهر الجاري، نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك.

وقال مات موراي المكلف ملف ابيك في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس "سيُعامَل بصفته رئيس الوفد وستتاح له الفرصة للمشاركة الكاملة في أحداث الأسبوع".

وأضاف موراي "قلنا دائما على مدار العام إننا نريد أن نكون مضيفين جيدين لآبيك لكننا سنفعل ذلك وفقا لقوانين الولايات المتحدة وأنظمتها. من الواضح أن مشاركة روسيا تأثرت بهذه العقوبات".