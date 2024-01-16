تفجيرا كرمان.. لماذا هاجم داعش إيران؟

وأضافت سلافين، أن "الكثيرين في إيران اعتبروه بطلًا لأنه طرد داعش من العراق وساعد في هزيمتهم في سوريا؛ وهذا بالطبع خلق له أعداء داخل داعش".

وفي تعليقها على اتهام إيران لإسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلف الهجومين اللذين تبناهما داعش، قالت سلافين: "لقد فعلت إسرائيل الكثير ضد إيران؛ حيث اغتالت علماء نوويين، ونفذت عمليات تخريب عبر الإنترنت للمنشآت النووية، وسرقت وثائق من إيران، وأرشيفات نووية حساسة للغاية، وما إلى ذلك. لكنها على الأقل، من خلال خبرتي، لم تشارك في هذا النوع من الهجمات الإرهابية".

وأكدت سلافين على أن "المذبحة في كرمان لا تحمل بصمات عملية إسرائيلية سرية".

وربط التقرير عداء داعش تجاه إيران بالصراع القديم بين الفرعين الرئيسيين للإسلام، المسلمين السنة والشيعة.

ورغم أن إيران الشيعية تطلق على نفسها اسم "الجمهورية الإسلامية"، إلا أنها مكروهة من قبل المتطرفين السنة باعتبارها شكلًا من أشكال الردة.

ورجح التقرير أن يكون الدافع الأساسي لتنفيذ الهجومين، علاوة على الاختلافات الدينية والأيدولوجية، الرغبة في الانتقام من سليماني بسبب جهوده لقمع المسلحين السنة ابتداءً بأفغانستان وامتدادًا إلى سوريا والعراق.