أوكرانيا تهاجم بطائرة مسيّرة منشأة روسية للوقود والطاقة

هاجمت أوكرانيا بطائرة مسيّرة، في وقت مبكر الثلاثاء، منشأة للوقود والطاقة في "أوريول"، وهي مدينة روسية على بُعد حوالى 160 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

وتسبب الهجوم الأوكراني في اندلاع حريق ضخم، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي أندريه كليتشكوف، ونقلته وكالة "فرانس برس".

وكتب كليتشكوف على تلغرام: "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".

وبحسب مسؤول في خدمات الطوارئ نقلت تصريحاته وكالة ريا نوفوستي، اشتعلت النيران في خزان يحتوي منتجات بترولية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع حوالى الساعة 3,00 (منتصف الليل ت غ).

كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ليل الاثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية، القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن خط كهرباء قد تضرر.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام أن "منطقة بيلغورود تعرضت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات بلا طيار".

وبحسب قوله، انقطعت الكهرباء عن سبع مناطق بسبب هذا الهجوم.

إلى ذلك، دُمّرت طائرة بلا طيار فوق منطقة تولا في جنوب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن وزارة الأمن الإقليمية.

وأعلن حاكم منطقة كورسك، الواقعة أيضا قرب حدود أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بلا طيار.

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية شباط/فبراير 2022، تمكن الجيش الأوكراني من تنفيذ هجمات بطائرات بلا طيار بشكل متزايد داخل الأراضي الروسية.

وقالت روسيا السبت إنها دمرت 47 طائرة بلا طيار أوكرانية، معظمها في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.