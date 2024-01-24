روسيا تكثف قصفها العنيف لمنشآت حيوية في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن ضربات صاروخية روسية أدت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين في أنحاء أوكرانيا.

وأضاف في خطابه المسائي المصور أن أكثر من 200 موقع تعرض للقصف، منها 139 منزلاً.

وقال مسؤولون محليون أوكرانيون في وقت سابق إن أضراراً لحقت بالبنية التحتية للطاقة في هجمات روسية على كييف ومدن أخرى.

ونشرت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقطعاً مصوراً على الإنترنت لفرقها وهي تنقب في مبنى سكني مدمر، وقالت إنه تم انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن أكثر من 100 مبنى متعدد الطوابق في المدينة تضرر.

وذكر سينيهوبوف في وقت لاحق أن 3 ضربات روسية جديدة أصابت شخصين وألحقت أضراراً بالبنية التحتية في منطقة بمدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف إن مبنى سكنياً تضرر وأصيب 7. وأشار إلى أن هذا العدد قد يرتفع.

وفي كييف، حيث أفسد دوي الانفجارات هدوء الصباح، أكد مسؤولون أن حوالي 22 شخصاً منهم 4 أطفال أصيبوا في 3 مناطق مختلفة على الأقل.

وقالت خدمات الطوارئ إن مباني سكنية ومؤسسات طبية وتعليمية تضررت في كييف. وقالت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، في بيان إن بعض الأضرار في كييف وقعت بالقرب من مكتب الأمم المتحدة.

وفي مدينة بافلوهراد بجنوب شرق البلاد، قال الحاكم الإقليمي إن هجمات اليوم أسفرت أيضاً عن مقتل شخص. وألحقت الهجمات أضراراً بخط أنابيب للغاز في خاركيف وتركت آلاف السكان بدون كهرباء بعد إصابة البنية التحتية للطاقة أيضا، وفقا للسلطات المعنية.

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في أحدث اجتماع وزاري دولي عن احتياجات كييف الدفاعية إن روسيا تكثف هجماتها الصاروخية.

ونقل موقع الوزارة الإلكتروني عن الوزير قوله إن القوات الروسية نشرت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 600 صاروخ وأكثر من 1000 طائرة مسيرة ضد أهداف أوكرانية.

ويتزايد استخدام القوات الروسية مزيجاً من الصواريخ التي تنطلق من الجو والبر والتي يصعب إسقاطها.

ودعت كييف إلى الحصول على أنظمة دفاع جوي أكثر تقدماً من شركائها الغربيين في الوقت الذي تكافح فيه للدفاع عن نفسها.