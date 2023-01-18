أردوغان: 14 مايو موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

ومع تعهد تحالف المعارضة بإلغاء السياسات النقدية التي ينتهجها أردوغان، سيحسم التصويت أيضا كيفية حكم تركيا والدور الذي قد تؤديه في تخفيف حدة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال أردوغان، مخاطبا المشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن الأتراك سيرفضون المعارضة في صندوق الاقتراع في التاريخ نفسه الذي جرت فيه انتخابات عام 1950.

وقال أردوغان عن الائتلاف المكون من ستة أحزاب تسعى للإطاحة به: "ستقول أمتنا (كفى) لمؤيدي الانقلاب هؤلاء، لهذه الطاولة السداسية الطامحة التي تفتقر للكفاءة، في اليوم نفسه بعد 73 عاما".

وفي الانتخابات التي جرت يوم 14 مايو/ أيار 1950، فاز الحزب الديمقراطي أمام حزب الشعب الجمهوري الذي حكم تركيا 27 عاما منذ إنشاء الجمهورية، وهو أكبر حزب في ائتلاف المعارضة حاليا.