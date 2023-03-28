وصفا بوتين بـ"الشيطان والقزم".. مكالمة مسربة تحرج شخصيتين بارزتين (فيديو)

يذكر أن أي انتقاد علني لبوتين في روسيا يعتبر حدثاً نادراً، وخاصة من أنصاره، وأولئك الذين تثبت إدانتهم بتهمة إهانة الدولة الروسية أو جيشها أو إهانة بوتين نفسه يواجهون غرامات وحتى عقوبة السجن.

ومنذ تسريبه، حللت العديد من المنافذ الأوكرانية والروسية المستقلة التسجيل الصوتي ووجدوا أنه يرجع إلى 24 يناير.

وفي المكالمة يمكن سماع أحمدوف وهو يقول إن الحكومة الروسية "دمرتنا نحن وأطفالنا ومستقبلهم ومصيرهم"، في إشارة إلى حرب بوتين في أوكرانيا.

وأضاف: "إنه شيطان"، في إشارة إلى بوتين، قبل أن ينتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الذي كان أيضًا رئيسًا لروسيا لمدة أربع سنوات من 2008 إلى 2012، ويقول: "كلاهما (بوتين وميدفيديف) معروفان بسمعتهما السيئة".