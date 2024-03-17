بريطانيا.. نقص الضباط يثير مخاوف من "شغب السجون"

كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن عدد ضباط السجون المدربين على التعامل مع أعمال الشغب، كجزء مما يسمى" فرق تورنادو"، انخفض بمقدار الثلث؛ بسبب أزمة التوظيف التي تعاني منها سجون المملكة المتحدة، بالتزامن مع ارتفاع عدد النزلاء بشكل كبير.

ويعترف وزراء في الحكومة، بحسب الصحيفة أيضًا، بوجود عدد أقل، نحو 700 من ضباط السجون، مقارنة بعام 2018، عندما كان 2310 متواجدين للتعامل مع أخطر اضطرابات السجون.

وقالت الصحيفة إن الأرقام "المثيرة للقلق"، الناجمة عن ارتفاع عدد هؤلاء الضباط الذين تركوا الخدمة، أثارت المخاوف من أن تصبح السجون عرضة بشكل متزايد للعنف وعدم الاستقرار وسيطرة العصابات.

ويُقال إن وزير العدل أليكس تشالك حذّر رئيس الوزراء سوناك من أن "أزمة الاكتظاظ قد تؤدي قريبًا إلى موجة من أعمال الشغب".