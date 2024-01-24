نائبان أمريكيان يصلان تايوان لـ"تأكيد الدعم"

وصل مشرّعان أمريكيّان إلى تايبيه الأربعاء، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وهذه الزيارة الثانية لمسؤولين أمريكيين هذا الشهر، وتأتي بعدما أعلنت ناورو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، بشكل غير متوقع قطع العلاقات مع تايوان وتحويل ولائها إلى بكين.

ويعني التحول الذي جاء بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في تايوان، أن 12 دولة فقط بما فيها الكرسي الرسولي، تعترف الآن رسميا بتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وفاز بالانتخابات الرئاسية في الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر لاي تشينغ-تي، زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي الذي تعتبره الصين "انفصاليا".

وحذرت بكين قبل يوم التصويت، من أن فوزه سيجلب "الحرب والتراجع" إلى تايوان.

ووصل النائبان أَمي بيرا وماريو دياز-بالات، الرئيسان المشاركان لكتلة تايوان في الكونغرس، إلى تايبيه الأربعاء وفق بيان لمكتب بيرا.

و"خلال وجودهما هناك، سيتواصل النائبان مع مسؤولين رفيعي المستوى وقادة أعمال"، بحسب البيان.

ولفت البيان، إلى أن "الهدف من الرحلة، إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لتايوان، بعد انتخاباتها الديمقراطية الناجحة، والتعبير عن التضامن في التزامهما المشترك بالقيم الديمقراطية، واستكشاف الفرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية القوية بين الولايات المتحدة وتايوان".

وبيرا نائب ديمقراطي عن كاليفورنيا، فيما دياز-بالارت جمهوري يمثل فلوريدا.