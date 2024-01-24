مستشار بايدن في الدوحة.. واحتمالات إبرام صفقة رهائن

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، يوم الأربعاء، إن بريت ماكجورك مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط موجود في العاصمة القطرية الدوحة؛ لإجراء مناقشات بشأن احتمالات إبرام صفقة رهائن أخرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وكانت إسرائيل استبعدت، الأربعاء، وقف إطلاق النار في غزة، ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس" يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح رهائن.

وقالت المتحدثة إيلانا شتاين في إفادة صحفية: "تعليقًا على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلَّى إسرائيل عن تدمير حماس، وإعادة جميع الرهائن، ولن تشكل غزة تهديدًا أمنيًا لإسرائيل".

وأضافت: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية، وانتهكت حماس هذا الاتفاق".