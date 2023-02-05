البنتاغون: الصين تمتلك أسطولا من مناطيد المراقبة للتجسس في سماء 5 قارات

اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السبت، الصين، بأنها تمتلك أسطولا من مناطيد المراقبة للتجسس في سماء خمس قارات.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريح أدلى به لوكالة رويترز، إن المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي، هو واحد من ذلك الأسطول.

وأضاف المسؤول أن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.