البنتاغون: الصين تمتلك أسطولا من مناطيد المراقبة للتجسس في سماء 5 قارات
اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السبت، الصين، بأنها تمتلك أسطولا من مناطيد المراقبة للتجسس في سماء خمس قارات.
وقال المسؤول الأمريكي في تصريح أدلى به لوكالة رويترز، إن المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي، هو واحد من ذلك الأسطول.
وأضاف المسؤول أن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.
ونقل مسؤولون أمريكيون عن الجيش قوله السبت إنه سيحاول سريعا انتشال المكونات الرئيسية لمنطاد مراقبة صيني من بين الحطام قبالة سواحل ساوث كارولاينا بعد أن أسقطته طائرة مقاتلة من طراز إف-22 بصاروخ واحد.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير للصحفيين "عملية الانتشال جارية، لم يتحدد بعد الوقت الذي ستسغرقه"، مضيفا أن الحطام موجود في مياه ضحلة نسبيا.
وأضاف أنه يتوقع ألا تستغرق عملية الانتشال أسابيع أو شهورا وإنها ستكون أسرع نسبيا.