باريس.. مسيرة مرتقبة لإنقاذ مغني الراب الإيراني توماج صالحي من الإعدام

دعت منظمات عدة إلى مسيرة في باريس غدا الأحد للمطالبة بالإفراج عن مغني الراب الإيراني توماج صالحي الذي حكم عليه بالإعدام.

وفي مقال نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية ونقلت فحواه فرانس برس، بعنوان "يجب إنقاذ مغني الراب توماج"، طالب بـ"إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين الإيرانيين".

وكتبت المنظمات الموقعة، بما فيها حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، ومنظمة العدالة الإيرانية، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، أنه "بعد أكثر من 18 شهرا على انتفاضة +امرأة حياة حرية+ الشعبية، تُواصل السلطات الإيرانية قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

وأضافت "القمع يزداد ضد النساء والفتيات اللواتي يتحدين القوانين المتعلقة بوضع الحجاب الإلزامي"، منددة أيضا بـ"استخدام عقوبة الإعدام أداةً للقمع السياسي".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أكدت الخميس الماضي، أن عقوبة الإعدام الصادرة في حق مغني الراب الإيراني توماج صالحي "غير مقبولة".

وقالت الوزارة في بيان "تدين فرنسا بشدة هذا القرار، الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبررة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران".